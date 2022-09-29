Німецький автовиробник Porsche AG провів публічне розміщення акцій (IPO), вийшовши на Франкфуртську фондову біржу.

Торги акціями Porsche, мажоритарним власником якого є Volkswagen, стартували у четвер, 29 вересня, під тикером P911, йдеться на сайті компанії.

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Volkswagen виставив на IPO 12,5% акцій Porsche, отримавши за них 9,4 млрд євро. Загальна капіталізація компанії – 75,2 млрд євро, що робить це розміщення одним із найбільших в історії Європи.

Завдяки продажу частки в Porsche група Volkswagen отримала гроші для інвестицій у подальший розвиток. Частина суми піде на виплату акціонерам у вигляді спеціальних дивідендів.

"Доходи від IPO забезпечать Volkswagen значно більшу фінансову гнучкість у рамках його трансформації в напрямку електромобільності та цифровізації", – заявив фінансовий директор VW Арно Антліц.

Вихід Porsche AG на біржу також посилює вплив на неї родини Порше-Пієх, яка отримає контроль над блокпакетом акцій компанії – 25% + 1 акція.