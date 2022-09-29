Немецкий автопроизводитель Porsche AG провел публичное размещение акций (IPO), выйдя на Франкфуртскую фондовую биржу.

Торги акциями Porsche, мажоритарным владельцем которого является Volkswagen, стартовали в четверг, 29 сентября, под тикером P911, говорится на сайте компании.

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Volkswagen выставил на IPO 12,5% акций Porsche, получив за них 9,4 млрд евро. Общая капитализация компании – 75,2 млрд евро, что делает это размещение одним из крупнейших в истории Европы.

Благодаря продаже доли в Porsche группа Volkswagen получила деньги для инвестиций в дальнейшее развитие. Часть суммы пойдет на выплату акционерам в виде специальных дивидендов.

"Доходы от IPO обеспечат Volkswagen значительно большую финансовую гибкость в рамках его трансформации в направлении электромобильность и цифровизации", – заявил финансовый директор VW Арно Антліц.

Выход Porsche AG на биржу также усиливает влияние на нее семьи Порше-Пиех, которая получит контроль над блокпакетом акций компании – 25% + 1 акция.