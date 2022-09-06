Porsche работает над электрической Panamera. Модель разделит платформу с семиместным кроссовером.

Компания Porsche уже работает над электрической Panamera. Модель выйдет на рынок во второй половине текущего десятилетия и будет построена на архитектуре SSP.

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Скорее всего, батарейная "Панамера" получит более эффективные электромоторы и тяговую батарею с более высокой плотностью хранения энергии. На этой же "тележке" Porsche построит семиместный электрический кроссовер, а Volkswagen – флагманский электрокар Project Trinity.

Несмотря на эксперименты с синтетическим топливом Porsche не отказывается от развития электрической линейки. В середине десятилетия компания "запустит" большой кроссовер на платформе Scalable Systems Platform (SSP). Та самая "тележка" ляжет в основу электрической "Панамеры" и Project Trinity — флагмана марки Volkswagen. В модельном ряду Panamera EV станет на ступеньку выше Taycan и будет заметно большей.

Разработка электрической "Панамеры" еще находится на ранней стадии, поэтому модель выйдет на рынок не раньше, чем за три года. Переход на "единую универсальную архитектуру" SSP начнется в 2026, причем у нее, как и у STLA, будет несколько разновидностей: SSP n, SSP 1, SSP 2, SSP 3. Вероятно, SSP получит обновленную 800-вольтовую бортовую систему и батареи нового поколения, которые обладают лучшими характеристиками, в том числе более высокой плотностью энергии.