Porsche и Pixar Animation Studios создали реальную интерпретацию Салли Каррера, анимационного Porsche 911 Carrera 2002 из мультфильма Pixar "Тачки", и его продали на благотворительном аукционе.

О проекте впервые было объявлено в марте, и был создан лишь один экземпляр, известный как Porsche 911 Sally Special. Он был продан 20 августа во время аукциона RM Sotheby's, который совпал с Monterey Car Week 2022, вместе с соответствующими часами за 3,6 миллиона долларов. Все вырученные средства пойдут в пользу фонда, оказывающего помощь детям и их семьям, пострадавшим от конфликта в Украине.

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Благодаря сотрудничеству между Pixar, собственной дизайнерской студией Porsche и программой персонализации Exclusive Manufaktur автопроизводителя, проект начался как способ отметить нынешнюю 20-ю годовщину 911 Carrera 2002 года. В конце концов, Салли, служащая главным ускорителем причудливого городка Радиатор-Спрингс в Cars, является, пожалуй, самым известным 911 2002 года.