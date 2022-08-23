Porsche и Pixar Animation Studios создали реальную интерпретацию Салли Каррера, анимационного Porsche 911 Carrera 2002 из мультфильма Pixar "Тачки", и его продали на благотворительном аукционе.
О проекте впервые было объявлено в марте, и был создан лишь один экземпляр, известный как Porsche 911 Sally Special. Он был продан 20 августа во время аукциона RM Sotheby's, который совпал с Monterey Car Week 2022, вместе с соответствующими часами за 3,6 миллиона долларов. Все вырученные средства пойдут в пользу фонда, оказывающего помощь детям и их семьям, пострадавшим от конфликта в Украине.
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Благодаря сотрудничеству между Pixar, собственной дизайнерской студией Porsche и программой персонализации Exclusive Manufaktur автопроизводителя, проект начался как способ отметить нынешнюю 20-ю годовщину 911 Carrera 2002 года. В конце концов, Салли, служащая главным ускорителем причудливого городка Радиатор-Спрингс в Cars, является, пожалуй, самым известным 911 2002 года.
Ее реальный аналог основан на самом быстром из современных 911 Carrera, 911 Carrera GTS 2022 года. Автомобиль оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 473 л.с. и крутящим моментом 570 Нм. Этого достаточно для ускорения до первой сотни за 3,1 секунды. Эта цифра соответствует 8-ступенчатому автомату с двойным сцеплением. Выберите 7-ступенчатую механическую коробку передач, имеющую 911 Sally Special, и вы получите время примерно 3,9 секунды.