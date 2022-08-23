Porsche та Pixar Animation Studios створили реальну інтерпретацію Саллі Каррера, анімаційного Porsche 911 Carrera 2002 року з мультфільму Pixar "Тачки", і його продали на благодійному аукціоні.

Про проект було вперше оголошено в березні, і було створено лише один екземпляр, відомий як Porsche 911 Sally Special. Він був проданий 20 серпня під час аукціону RM Sotheby's, який збігся з Monterey Car Week 2022, разом із відповідним годинником за 3,6 мільйона доларів. Усі виручені кошти підуть на користь фонду, який надає допомогу дітям та їхнім сім’ям, які постраждали від конфлікту в Україні.

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Завдяки співпраці між Pixar, власною дизайнерською студією Porsche, і програмою персоналізації Exclusive Manufaktur автовиробника, проект розпочався як спосіб відзначити цьогорічну 20-ту річницю 911 Carrera 2002 року. Зрештою, Саллі, яка служить головним прискорювачем химерного містечка Радіатор-Спрінгс у Cars, є, мабуть, найвідомішим 911 2002 року.

Її реальний аналог заснований на найшвидшому з сучасних 911 Carrera, 911 Carrera GTS 2022 року. Автомобіль оснащений 3,0-літровим шестициліндровим двигуном з подвійним турбонаддувом, потужністю 473 к.с. і крутним моментом 570 Нм. Цього достатньо для прискорення до першої сотні за 3,1 секунди. Ця цифра відповідає 8-ступінчастому автомату з подвійним зчепленням. Оберіть 7-ступінчасту механічну коробку передач, яку має 911 Sally Special, і ви отримаєте час приблизно 3,9 секунди.