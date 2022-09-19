На чотирьох моделях Porsche виявили прикрий дефект, який може призвести до засліплення зустрічних водіїв.

У травні автовиробник виявив, що на деяких автомобілях відсутні ковпачки, які закривають механізм горизонтального регулювання фар. Після аналізу з'ясувалося, що несправність глобальна: проблема може бути характерною для 193 259 спорткарів, кросоверів та седанів Cayman S, Macan, Cayenne та Panamera, випущених у період з 2002 по 2019 рік.

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Причина масового відкликання - можлива невідповідність автомобілів Porsche федеральним стандартам безпеки США. У разі ненавмисного втручання у регулювання світла фари ближнього світла можуть сліпити зустрічних водіїв, що є неприпустимим.

Власникам машин, які потрапляють у групу ризику, доведеться позапланово відвідати сервіс. Porsche почне повідомляти господарів з 29 жовтня. Дилери німецької марки вже знають проблеми. Усунути несправність просто: механіки перевірять фари і додадуть кришку, що герметизує механізм регулювання фар.

Для Porsche поточний відгук - вже третя глобальна кампанія відкликання за неповні п'ятнадцять місяців. Раніше цього року автовиробник вирішив захистити спорткари сімейства 718 від недопалків, а в липні минулого року масштабний відгук стосувався електрокарів Taycan.