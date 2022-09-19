На четырех моделях Porsche обнаружили досадный дефект, который может привести к ослеплению встречных водителей.

В мае автопроизводитель обнаружил, что на некоторых автомобилях отсутствуют колпачки, которые закрывают механизм горизонтальной регулировки фар. После анализа выяснилось, что неисправность глобальная: проблема может быть характерна для 193 259 спорткаров, кроссоверов и седанов Cayman S, Macan, Cayenne и Panamera, выпущенных в период с 2002 по 2019 год.

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Причина массового отзыва – возможное несоответствие автомобилей Porsche федеральным стандартам безопасности США. В случае непреднамеренного вмешательства в регулировку света фары ближнего света могут слепить встречных водителей, что недопустимо.

Владельцам попадающих в группу риска машин придется внепланово посетить сервис. Porsche начнет сообщать хозяевам с 29 октября. Дилеры германской марки уже знают проблемы. Устранить неисправность просто: механики проверят фары и добавят крышку, которая герметизирует механизм регулировки фар.