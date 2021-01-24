Прогоряння поршня – досить поширене явище, особливо на сучасних високофорсованих дизельних моторах. Випадки прогару поршня трапляються і на бензинових двигунах. Проте таку несправність майже завжди можна попередити.

Прогорівший поршень – це завжди наслідок неправильної роботи однієї чи кількох систем двигуна. Якщо двигун справний і працює як треба – поршні в ньому не прогоряють.

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Будова

Незважаючи на доволі простий вигляд, поршні мають складну будову та дуже точні розміри. Найскладніша будова – у сучасних поршнів дизельних двигунів, адже вони мають камеру згоряння та масляну галерею для охолодження.

Ми не будемо глибоко розбирати будову поршня, відзначимо лише, що кожен поршень має дно (або днище) – частину, що безпосередньо контактує з робочими газами, та спідницю – яка, по суті, є направляючим елементом, який треться до стінок циліндра.

Поршневі кільця встановлюються ближче до верхньої частини поршня, тобто до днища. Саме в районі поршневих кілець найчастіше прогоряють поршні, адже ця частина має найбільші теплові навантаження.

Як працює

Умови роботи поршня дуже непрості через високі температури, значні навантаження та великі швидкості пересування. Більш того, поршні – це один з основних елементів, які обмежують продуктивність двигуна. Адже їх потрібно постійно розганяти та зупиняти у циліндрах. Отже, їх вагу прагнуть зробити як найменшою.

Одною з задач поршня є прийняття на днище величезної температури і віддача її через спідницю на стінки циліндра. У переважній більшості високонавантажених двигунів існує додаткова система охолодження поршнів моторною оливою. За допомогою форсунок воно подається знизу й охолоджує поршень.

Чому прогорає

Прогорівший поршень – завжди наслідок несправності якоїсь з систем. Найчастіше причину варто шукати в системі подачі оливи для охолодження днища поршня. Але бувають і інші. Найбільш поширена, особливо у дизельних та високофорсованих бензинових турбодвигунів – потрапляння масла у впускний тракт (наприклад, через несправний турбонагнітач або через систему вентиляції картера). У такому випадку температура горіння пального значно зростає і це може призвести до прогару поршня.

Також до прогоряння може призвести тюнінг, який пов’язаний з підвищенням тиску турбонагнітача. Часто призводять до прогару поршня і проблеми з сумішшю та запалюванням. Навіть пальне невідповідної якості може завдати шкоди поршням.

Перегрів двигуна майже завжди призводить до проблем з поршнями. Найчастіше внаслідок перегріву вони сильно розширюються та прикипають до стінок циліндру. На поршнях виникають задири, а поршневі кільця втрачають пружність та рухливість.

Що робити, аби не прогорів

По-перше, потрібно вчасно та правильно обслуговувати двигун. Не варто зводити планові ТО до однієї лише заміни оливи. При кожному ТО спеціаліст має оглянути двигун, адже дуже часто досвідчений майстер здатен знайти та усунути невелику проблему ще до того, поки вона призведе до серйозних наслідків. Якщо вам здалось, що у роботі двигуна відбулись якісь зміни – не зволікайте, звертайтесь до спеціалістів.

По-друге, якщо хочете, щоб ресурс двигуна не постраждав, не варто захоплюватись тюнінгом, метою якого є збільшення потужності. Навіть найкращі тюнгові центри не мають такого досвіду, як інженери на заводі-виробника. У величезних конструкторських бюро, які замаються розробкою двигунів, працюють найкращі інженери світу. Навряд чи спеціалісти з тюнінгу зможуть показати кращі результати за умови збереження ресурсу двигуна.

По-трете, використовуйте тільки якісні паливно-мастильні матеріали. Не варто експериментувати з моторною оливою, заливаючи маловідомі бренди і тим паче підробку. Також не варто заправлятись пальним на заправках сумнівної якості.

Підсумок Авто24

Прогоряння поршня – дуже серйозна несправність, усунення якої коштує дорого. Але гарна новина у тому, що поршні не прогорають зненацька, про настання такої поломки двигун зазвичай попереджає змінами у роботі. Кваліфікований спеціаліст у переважній більшості випадків, зможе розпізнати таку несправність на ранніх стадіях. Тому навіть для проходження звичайного ТО варто звертатись лише в перевірений автосервіс.