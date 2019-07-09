Подія відбулася під час зйомок проекту "ЗупиниЛося".

Виїзд з масиву Райдужний в Києві - це шматок тротуару, який нахабні лосі щоранку перетворюють на проїзну частину. Їм не стають на заваді пішоходи, яких вони готові годувати курявою та зганяти звуковими сигналами. Щоб виграти 10-15 хв і не стояти в заторі, вони готові їхати на пішохода, чавити його, проламуючи автошини на тротуарі своїм автомобілем.

Єдиний вихід - це встановлення обмежувальних стовпчиків. Але столичній владі, меру Києва - Кличку та керівництву Дніпровської районної державної адміністрації байдуже на це. Тому команда ЗупиниЛося і далі буде проводити тут свої рейди. Аж поки автолосів не відгородять обмежувальними стовпчиками, як отару.

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Цього разу на автора та ведучого "ЗупиниЛося" наїхали. Водій VW Touareg нагло наїхав на ведучого, після чого втік. Але автори проекти запам'ятали номери машини, викликали поліцію. На місце події приїхала слідчо-оперативна група, вони встановили подію, поліція буде шукати порушника.

Нагадаємо, що хокеїста оштрафували на 120 000 євро.