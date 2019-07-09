Событие произошло во время съемок проекта "ОстановиЛося".

Выезд с массива Радужный в Киеве - это кусок тротуара, который наглые лоси каждое утро превращают в проезжую часть. Их не останавливают на пути пешеходы, которых они готовы кормить пылью и сгонять звуковыми сигналами. Чтобы выиграть 10-15 мин и не стоять в пробке, они готовы ехать на пешехода, давить его, проламывая автошины на тротуаре своим автомобилем.

Единственный выход – это установка ограничительных столбцов. Но столичным властям, мэру Киева - Кличко и руководству Днепровской районной государственной администрации это безразлично. Поэтому команда ОстановиЛося и дальше будет проводить здесь свои рейды. Пока автолосей не отгородят ограничительными столбиками, как отару.

Читайте также: В Киеве инспекторы по парковке начали штрафовать нарушителей

В этот раз на автора и ведущего "ОстановиЛося" наехали. Водитель VW Touareg нагло наехал на ведущего, после чего скрылся. Но авторы проекта запомнили номера машины, вызвали полицию. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, они установили событие, полиция будет искать нарушителя.

Напомним, что хоккеиста оштрафовали на 120 000 евро.