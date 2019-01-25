Лише на одній вулиці активісти руху "Зупини Лося" виявили майже п’ять десятків порушників.

Черговий рейд активістів руху "Зупини Лося" пройшов на бульварі Лесі Українки в Києві.

Поблизу офісного центру "Гулівер" тут паркують в два ряди, а далі по вулиці – на смузі громадського транспорту. Деякі порушники примудряються при цьому ще виїжджати на тротуар. А одна з порушниць на Jaguar F-Pace заявила, що в неї нема грошей на платну парковку.

Нагадаємо, що штраф за рух у смузі громадського транспорту становить 510 грн.