Только на одной улице активисты движения "Останови Лося" обнаружили почти пять десятков нарушителей.

Очередной рейд активистов движения "Останови Лося" прошел на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Вблизи офисного центра "Гулливер" здесь паркуются в два ряда, а дальше по улице – на полосе общественного транспорта. Некоторые нарушители умудряются при этом еще и выезжать на тротуар. А одна из нарушительниц на Jaguar F-Pace заявила, что у нее нет денег на платную парковку.

Напомним, что штраф за движение по полосе общественного транспорта составляет 510 грн.