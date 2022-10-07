Кількість ввезеного в Україну скрапленого газу значно зменшилась. Втім і споживачів цього продукту через бойові дії теж поменшало.

Імпорт скрапленого газу в Україну у вересні 2022 р. склав 70,9 тис. т, що на 5,2 тис. менше, ніж у серпні 2022 р.. Динаміка до вересня 2021 р. складає -46%. Про це повідомили у Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на власне дослідження.

Читайте також: Через підвищення податків автогаз вже дорожчає у гуртових закупках

Внутрішнє виробництво автогазу в країні несуттєво збільшилося і склало у вересні 19,7 тис. т. Частка автомоібльного імпорту у вересні збільшилася порівняно з серпнем з 60-ти до 64%. Найбільшими джерелами імпорту скрапленого газу в Україну лишаються Польща й Румунія, звідти було доставлено понад 65% імпортних обсягів.

Зі слів представників українських компаній, зниження постачань було очікуваним, адже весь серпень відчувався надлишок пропозицій. Станом на 6 жовтня ринок подає ознаки збалансованості. Водночас трейдери очікують, що найближчим часом можливий і дефіцит. Так, уже відчутне скорочення постачань із Румунії. ««Булмаркет» сильно затримує відвантаження у Галаці, вагони чекають уже другий тиждень», — каже менеджер з постачань однієї з мереж АЗК.

Проблему підтверджує інший, гуртовий трейдер. «Вони продали багато газу наперед, а постачань нема. Зараз там на завантаження очікують до 3 тис. т ресурсу, а 10 жовтня очікується 1,5-,17 тис. т», — каже директор компанії-імпортера з Києва. За його даними, постачання у Галац мають стабілізуватися ближче до 20-х чисел жовтня.

Трейдери також звертають увагу, що решта портів Румунії, що обробляють LPG («Мангалія» й «Констанца»), також порожні, оскільки через дії російської залізниці зриваються плани постачань казахського газу у російські порти «тамань» і «темрюк». Так, один із трейдерів з південного регіону зазначив, що пропозицій як автомобільних, так і залізничних партій автогазу в Румунії наразі вкрай мало.

Джерело у крупній польській компанії також звертає увагу на шкідливу бездіяльність російської залізниці, що призвела до скорочення імпорту у Польщу казахського сухопутного ресурсу, призначеного для України.

Інший трейдер акцентує на складнощах із відвантаженням газу з регіону АРА через польські порти: «У портах активно розвантажується вугілля, і так буде, думаю, до кінця зими. Під’їздні шляхи заставлено, а пріоритет — саме у вагонів під вугілля».

Разом із тим очікується сплеск попиту з боку зерносушарок. «Затяжний період дощів не давав збирати, на деяких полях до половини соняшнику вже на землі. Зараз також активно збираємо кукурудзу й уже віддаємо на сушку, бо зерно надто вологе. За стандартом ми здаємо кукурудзу вологістю 14, а зараз хоч би до 30 довести», — каже представник невеликого аграрного підприємства з Чернігівщини.

Власник елеватора на Сумщині, у свою чергу, очікує активність з боку аграріїв ближче до середини жовтня. «Після дощів багато хто буде намагатися максимально висушити зерно на сонці, поки дозволяє погода, а потім попит на газові сушарки буде більшим», — каже він.

Нагадаємо, що на тлі здорожчання природного газу у вересні-листопаді 2021 р. суттєво зріс попит на скраплений газу з боку зерносушарок. За оцінками Консалтингової групи «А-95», у сезон активного споживання щомісячний обсяг закупівлі LPG аграріями складав біля 35 тис. т. Утім, внаслідок російського вторгнення багато елеваторів було знищено, тож 2022 р. попит з боку сушарок буде меншим.