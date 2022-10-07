Количество ввозимого в Украину сжиженного газа значительно уменьшилось. Впрочем, и потребителей этого продукта из-за боевых действий тоже стало меньше.

Импорт сжиженного газа в Украину в сентябре 2022 г. составил 70,9 тыс. т, что на 5,2 тыс. меньше, чем в августе 2022 г. Динамика к сентябрю 2021 г. составляет – 46%. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на собственное исследование.

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Внутреннее производство автогаза в стране незначительно увеличилось и составило в сентябре 19,7 тыс. т. Доля автомобильного импорта в сентябре увеличилась по сравнению с августом с 60 до 64%. Крупнейшими источниками импорта сжиженного газа в Украину остаются Польша и Румыния, оттуда было доставлено более 65% импортных объемов.

По словам представителей украинских компаний, снижение поставок было ожидаемым, ведь весь август ощущался избыток предложений. По состоянию на 6 октября рынок подает признаки сбалансированности. В то же время, трейдеры ожидают, что в ближайшее время возможен и дефицит. Так, уже ощутимо сокращение поставок из Румынии. “Булмаркет” сильно задерживает отгрузку в Галаке, вагоны ждут уже вторую неделю”, — говорит менеджер по поставкам одной из сетей АЗК.

Проблему подтверждает другой, оптовый трейдер. “Они продали много газа наперед, а поставок нет. Сейчас там загрузки ожидают до 3 тыс. т ресурса, а 10 октября ожидается 1,5-,17 тыс. т”, — говорит директор компании-импортера из Киева. По его данным, поставки в Галац должны стабилизироваться ближе к 20 числам октября.

Трейдеры также обращают внимание, что остальные порты Румынии, обрабатывающие LPG (“Мангалия” и “Констанца”), также пусты, поскольку из-за действий российской железной дороги срываются планы поставок казахского газа в российские порты “тамань” и “темрюк”. Так, один из трейдеров из южного региона отметил, что предложений как автомобильных, так и железнодорожных партий автогаза в Румынии крайне мало.

Источник в крупной польской компании также обращает внимание на вредное бездействие российской железной дороги, что привело к сокращению импорта в Польшу казахского сухопутного ресурса, предназначенного для Украины.

Другой трейдер акцентирует внимание на сложностях с отгрузкой газа из региона АРА из-за польских портов: “В портах активно разгружается уголь, и так будет, думаю, до конца зимы. Подъездные пути заставлены, а приоритет – именно у вагонов под уголь”.

Вместе с тем ожидается всплеск спроса со стороны зерносушилок. “Затяжной период дождей не давал собирать, на некоторых полях до половины подсолнечника уже на земле. Сейчас также активно собираем кукурузу и уже отдаем на сушку, потому что зерно слишком влажное. По стандарту мы сдаем кукурузу влажностью 14, а сейчас хотя бы до 30 довести”, – говорит представитель небольшого аграрного предприятия из Черниговщины.

Владелец элеватора Сумской области, в свою очередь, ожидает активность со стороны аграриев ближе к середине октября. “После дождей многие будут стараться максимально высушить зерно на солнце, пока позволяет погода, а затем спрос на газовые сушилки будет больше”, — говорит он.

Напомним, что на фоне удорожания природного газа в сентябре-ноябре 2021 г. существенно вырос спрос на сжиженный газ со стороны зерносушилок. По оценкам Консалтинговой группы “А-95”, в сезон активного потребления ежемесячный объем закупки LPG аграриями составлял около 35 тыс. т. Впрочем, в результате российского вторжения многие элеваторы были уничтожены, поэтому в 2022 г. спрос со стороны сушилок будет меньше.