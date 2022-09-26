Введение акциза на топливо уже приводит к росту цен как на оптовом рынке, так и на розничных АСЗ. В ближайшее время цена автогаза в розницу вырастет минимум на 1 – 2 гривны на литре.

Цена на сжиженный газ в опте за неделю (16 – 23) повысилась на 1 430 грн/т (3,3%) по сравнению с прошлой неделей, до 44 270 грн/т. При этом диапазон рабочих цен находится в пределах 41 500 – 46 000 грн/т в зависимости от региона. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы “А-95”.

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Наибольший рост – +1000 грн/т – произошел в четверг, на следующий день после принятия депутатами акцизного законопроекта в целом. Напомним, этим документом предусматривается возврат акцизной ставки на сжиженный газ объемом 52 €/1000 литров.

“Мы вчера подняли цены, но не совсем на стоимость акциза, потому что они начали расти еще тогда, когда началось активное обсуждение этой инициативы правительства”, – рассказывает один из опрошенных игроков рынка.

По его словам, еще одним фактором, который повлиял на рост цены, является увеличение закупочной стоимости ресурса у европейских поставщиков. “Причем, насколько я понимаю, они тоже поднимали цены по разным причинам. В частности из-за поднятия цен на других, смежных рынках, и увеличения спроса на него в Украине”, – говорит он.

Он отмечает, что несмотря на то, что фактически акцизный налог еще не уплачивается, все операторы постепенно заложили его в цену продукта. “Но нужно отметить, что когда “придет” акциз, уже такого поднятия цен в опте не будет”, – добавляет собеседник издания.

На акциз уже начинают реагировать и розничные сети, в основном те, которые работают в эконом- и среднем сегментах. Так, согласно данным “А-95”, на этой неделе продукт в сетях “Авантаж 7” и KLO подорожал на 20 коп./л, до 24,15 и 25,83 грн/л соответственно. Также на 10 – 50 коп./л цены подняли AMIC, Shell и Chipo.

“Премиум-сегмент еще держится за счет маржи, но через неделю-две поднимут и они”, – заключает он, отметив, что в среднем из-за возврата акциза цены на АЗС вырастут на 1 – 2 грн/л автогаза.