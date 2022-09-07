Рынок автогаза продолжает заливаться ресурсом. Операторы пытаются завезти как можно больше топлива пока Верховная Рада не приняла закон о повышении налогов.

Августовский импорт автогаза в Украину в 2022 г. составил 76,5 тыс. т, что соответствует объемам июля. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные операторов рынка.

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Больше всего LPG в августе было импортировано из Польши, Румынии и Литвы (около 85% объема). По сравнению с июлем поставки из Румынии и Литвы приросли, а из Польши – существенно снизились.

Импорт автогаза в Украину по странам отправки, тыс. т

В августе крупнейшим импортером автогаза стала компания "Захидекотоп", которая импортирует основные объемы по морю. Среди других крупных импортеров – «Надежда», «Газтрон», «Авантаж» и «БРСМ-Нафта».

«Украинский рынок газа был «перелит» еще в июле, трейдеры надеялись на увеличение спроса в августе за счет аграрного и промышленного секторов. Но этого не произошло, поэтому имеем два профицитных месяца и минимальную маржинальность в группе», – говорит один из опрошенных трейдеров.

Вместе с тем операторы отмечают, что количество предложений на оптовом рынке сократилось в начале сентября. Во-первых, говорят оптовики, существенно сократилось количество небольших импортеров, что везут 50-60 тонн в месяц. Во-вторых, системные операторы оптового рынка придерживают ресурс в ожидании введения акциза на нефтепродукты. «Меньшие стали меньше везти, а большие ждут роста цен», – говорит один из крупных трейдеров на востоке страны.