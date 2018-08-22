Фірма Cosworth обіцяла "зняти" 1130 кінських сил з 6,5-літрового атмосферного V12, однак під час презентації "Валькірії" британці про цю цифру а ні пари з вуст.

Минулого тижня ЗМІ поширили коротке повідомлення фірми Cosworth про те, що її інженери створили для Aston Martin Valkyrie та AMR Pro Valkyrie надпотужний атмосферний двигун продуктивністю у 1130 к.с. Але через півтори години твіт з цією інформацією зник з офіційної сторінки компанії у соцмережі. Презентація гіперкара мала б розставити крапки над “і”, та цього чомусь не сталось.

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Протягом останнього року різні джерела повідомляли про те, що дорожня “Валькірія” матиме 6,5-літровий безнаддувний двигун на 1130 кінських сил потужності. Інші говорили про “майже 1000 кінських сил” від бензинового двигуна і ще 130 – від електромотора.

Фото: Aston Martin Valkyrie / Drew Phillips/Autoblog

Сама ж компанія Aston Martin повідомляла, що трекова версія суперкара Valkyrie AMR Pro матиме “комбіновану потужність більше 1100 кінських сил – більше ніж у дорожньої Валькірії”. Така потужність, по-перше, означала б рекордну віддачу атмосферного двигуна, а по-друге – забезпечила б AMR Pro співвідношення потужності до ваги краще, ніж 1:1.

Однак навіть після презентації дорожньої версії суперкара Aston Martin, потужність двигуна залишається таємницею. Наразі найпотужнішим атмосферником такого класу є 6,5-літровий V12 у Ferrari 812 Superfast, що генерує 800 “сил”. Так чи інакше, наступного року замовники мають отримати перші машини зі 150 дорожніх Valkyrie, що плануються до випуску – тоді й дізнаємось що й до чого.

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