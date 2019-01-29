Італійці оновили свій суперкар Lamborghini Huracan, який тепер називатиметься Huracan Evo. Купе отримало чимало аеродинамічних вдосконалень і його легко впізнати завдяки новим бамперам.

Суперкар використовує мотор від екстремальної версії Performante. Це атмосферник V10 5.2 який видає 640 сил, тобто на 30 "коней" більше, ніж було раніше.

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Покращився і час розгону до сотні, бо Evo набирає сотню за 2,9 секунди.



Салон авто Huracan Evo



Оновлений суперкар Laborghini​ потужністю 640 "коней"

А от максимальний темп лишився на позначці 325 кілометрів на годину, що для наших доріг і так перша космічна швидкість.



Авто Lamborghini Huracan Evo

В салоні з'явився екран на 8,4 дюйма, а попередника вже записали до числа історичних раритетів.

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