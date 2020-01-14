За попередніми даними Укравтопрому в грудні на українських підприємствах було виготовлено 557 одиниць автотранспортних засобів, що вдвічі більше, ніж роком раніше.

Груднева збірка легкових автомобілів збільшилася на 119% до 432 шт. Як і роком раніше, всю статистику по легковим авто продовжує формувати великовузлове складання на заводі Єврокар. При цьому в порівнянні з листопадом випуск автомобілів в с.Соломоново знизився на 2 відсотки.

Читатйте також: Чим небезпечний потопельник: проблеми з електрикою

Випуск автобусів зріс на 38% до 105 шт. Найбільше автобусів, як і раніше, виготовив “Черкаський автобус” – 60 шт. Чернігівський автозавод зробив 28 автобусів, на Часівоярському заводі випустили 11 автобусів, і 6 од. виготовив ЗАЗ.

Про виробництво комерційних автомобілів відзвітував тільки ПАТ «Черкаський автобус», де в грудні було виготовлено 20 машин. Всього 2019 року в Україні було виготовлено 7265 од. автотранспортних засобів або на 10% більше, ніж роком раніше.

Легкових автомобілів – 6254 шт. (+11%);

Комерційних – 136 шт. (+3%);

Автобусів – 875 шт. (+5%).

Незважаючи на невелику позитивну динаміку, використання створених в Україні виробничих потужностей в минулому році не перевищило двох відсотків.

Читайте також: Як врятувати авто від затоплення