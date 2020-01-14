По предварительным данным Укравтопрома в декабре на украинских предприятиях было изготовлено 557 единиц автотранспортных средств, что вдвое больше, чем годом ранее.

Декабрьская сборка легковых автомобилей увеличилась на 119% до 432 шт. Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе "Еврокар". При этом по сравнению с ноябрем выпуск автомобилей в с. Соломоново снизился на 2 процента.

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Выпуск автобусов вырос на 38% до 105 шт. Больше всего автобусов, как и прежде, изготовил "Черкасский автобус" – 60 шт. Черниговский автозавод сделал 28 автобусов, на Часовоярском заводе выпустили 11 автобусов, и 6 ед. изготовил ЗАЗ.

О производстве коммерческих автомобилей отчитался только ПАО “Черкасский автобус”, где в декабре было изготовлено 20 машин. Всего в 2019 году в Украине было изготовлено 7265 ед. автотранспортных средств или на 10% больше, чем годом ранее.

Легковых автомобилей – 6254 шт. (+11%);

Коммерческих – 136 шт. (+3%);

Автобусов – 875 шт. (+5%).

Несмотря на небольшую положительную динамику, использование созданных в Украине производственных мощностей в прошлом году не превысило два процента.

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