За порушення деяких правил дорожнього руху у водія можуть вилучити водійське посвідчення.

Позбавлення “прав” – це один з видів адміністративного покарання за грубе порушення ПДР. Повернути посвідчення водія насправді непросто.

До речі в ЄС вступили в дію нові правила щодо українських посвідчень водія

На скільки можуть забрати права

Термін покарання завжди визначає суд. У порушника можуть забрати право на керування транспортним засобом від 3 місяців до 10 років. Усе залежить від серйозності скоєного правопорушення:

3-6 місяців – за невиконання вимог поліцейського зупинити автомобіль;

3-6 місяців – за повторне протягом року керування автомобілем з технічними несправностями;

6-12 місяців – за ДТП.

6-12 місяців – за в’їзд на залізничний переїзд, коли рух через переїзд заборонено.

6-12 місяців – за створення аварійної ситуації;

1-10 років – за керування у нетверезому стані.

Водійські права вилучаються поліцейським на місці зупинки транспортного засобу. Хоч співробітники поліції і не уповноважені позбавляти водійських прав, але вони мають право тимчасово вилучати посвідчення водія.

Зберігається посвідчення у територіальному сервісному центрі МВС за місцем проживання осіб, зазначеним у рішенні суду.

Як повернути права після позбавлення

Після рішення суду порушнику видадуть постанову, де зазначатиметься термін на який у винного забрали право на керування авто.

Водіїв, яких позбавили прав, цікавить, чи можливо достроково повернути свої права. В Україні дострокове повернення посвідчення водія у 2022 році законодавчо не передбачено. Тому, аби отримати права назад, доведеться чекати закінчення визначеного строку позбавлення.

По завершенню строку, винному потрібно звернутися до територіального сервісного центра МВС та мати з собою документи:

заява (заповнюється у сервісному центрі МВС);

паспорт;

медична довідка про придатність до керування транспортним засобом (для тих, кого позбавивли прав водія за керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння);

квитанція про сплату адміністративної послуги.

Також для повернення прав обов’язково потрібно: