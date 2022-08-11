За порушення деяких правил дорожнього руху у водія можуть вилучити водійське посвідчення.
Позбавлення “прав” – це один з видів адміністративного покарання за грубе порушення ПДР. Повернути посвідчення водія насправді непросто.
До речі в ЄС вступили в дію нові правила щодо українських посвідчень водія
На скільки можуть забрати права
Термін покарання завжди визначає суд. У порушника можуть забрати право на керування транспортним засобом від 3 місяців до 10 років. Усе залежить від серйозності скоєного правопорушення:
- 3-6 місяців – за невиконання вимог поліцейського зупинити автомобіль;
- 3-6 місяців – за повторне протягом року керування автомобілем з технічними несправностями;
- 6-12 місяців – за ДТП.
- 6-12 місяців – за в’їзд на залізничний переїзд, коли рух через переїзд заборонено.
- 6-12 місяців – за створення аварійної ситуації;
- 1-10 років – за керування у нетверезому стані.
Водійські права вилучаються поліцейським на місці зупинки транспортного засобу. Хоч співробітники поліції і не уповноважені позбавляти водійських прав, але вони мають право тимчасово вилучати посвідчення водія.
Зберігається посвідчення у територіальному сервісному центрі МВС за місцем проживання осіб, зазначеним у рішенні суду.
Як повернути права після позбавлення
Після рішення суду порушнику видадуть постанову, де зазначатиметься термін на який у винного забрали право на керування авто.
Водіїв, яких позбавили прав, цікавить, чи можливо достроково повернути свої права. В Україні дострокове повернення посвідчення водія у 2022 році законодавчо не передбачено. Тому, аби отримати права назад, доведеться чекати закінчення визначеного строку позбавлення.
По завершенню строку, винному потрібно звернутися до територіального сервісного центра МВС та мати з собою документи:
- заява (заповнюється у сервісному центрі МВС);
- паспорт;
- медична довідка про придатність до керування транспортним засобом (для тих, кого позбавивли прав водія за керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння);
- квитанція про сплату адміністративної послуги.
Також для повернення прав обов’язково потрібно:
- успішно скласти теоретичний та практичний іспит для отримання права на керування ТЗ відповідної категорії;
- пройти позачерговий медичний огляд, аби довести свою придатність для керування авто (для осіб, які були позбавлені прав за керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).