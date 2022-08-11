За нарушение некоторых правил дорожного движения у водителя могут изъять водительское удостоверение.
Лишение прав – это один из видов административного наказания за грубое нарушение ПДД. Вернуть водительское удостоверение на самом деле не просто.
Кстати В ЕС вступили в силу новые правила относительно украинских водительских удостоверений для беженцев
На сколько могут забрать права
Срок наказания всегда определяет суд. У нарушителя могут забрать право на управление транспортным средством от 3 месяцев до 10 лет. Все зависит от серьезности совершенного правонарушения:
- 3-6 месяцев – за невыполнение требований полицейского остановить автомобиль;
- 3-6 месяцев – за повторное в течение года управление автомобилем с техническими неисправностями;
- 6-12 месяцев – за ДТП.
- 6-12 месяцев – за въезд на железнодорожный переезд, когда движение через переезд запрещено.
- 6-12 месяцев – за создание аварийной ситуации;
- 1-10 лет – за управление в нетрезвом состоянии.
Водительские права изымаются полицейским на месте остановки транспортного средства. Хотя сотрудники полиции и не уполномочены лишать водительских прав, но они имеют право временно изъять удостоверение водителя.
Хранится удостоверение в территориальном сервисном центре МВД по месту жительства лиц, указанных в решении суда.
Как вернуть права после лишения
После решения суда нарушителю выдадут постановление, где будет указан срок на который у виновного забрали право на управление авто.
Водителей, которых лишили прав, интересует, возможно ли досрочно вернуть свои права. В Украине досрочное возвращение водительского удостоверения в 2022 году законодательно не предусмотрено. Поэтому, чтобы получить права обратно, придется ждать окончания определенного срока лишения.
По завершению срока, виновному нужно обратиться в территориальный сервисный центр МВД и иметь с собой документы:
- заявление (заполняется в сервисном центре МВД);
- паспорт;
- медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством (для тех, кого лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения);
- квитанция об уплате государственной услуги.
Также для возврата прав обязательно нужно:
- успешно сдать теоретический и практический экзамен для получения права на управление ТС соответствующей категории;
- пройти внеочередной медицинский осмотр, чтобы доказать свою пригодность для управления авто (для лиц, которые были лишены прав за управление в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).