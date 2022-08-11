За нарушение некоторых правил дорожного движения у водителя могут изъять водительское удостоверение.

Лишение прав – это один из видов административного наказания за грубое нарушение ПДД. Вернуть водительское удостоверение на самом деле не просто.

Кстати В ЕС вступили в силу новые правила относительно украинских водительских удостоверений для беженцев

На сколько могут забрать права

Срок наказания всегда определяет суд. У нарушителя могут забрать право на управление транспортным средством от 3 месяцев до 10 лет. Все зависит от серьезности совершенного правонарушения:

3-6 месяцев – за невыполнение требований полицейского остановить автомобиль;

3-6 месяцев – за повторное в течение года управление автомобилем с техническими неисправностями;

6-12 месяцев – за ДТП.

6-12 месяцев – за въезд на железнодорожный переезд, когда движение через переезд запрещено.

6-12 месяцев – за создание аварийной ситуации;

1-10 лет – за управление в нетрезвом состоянии.

Водительские права изымаются полицейским на месте остановки транспортного средства. Хотя сотрудники полиции и не уполномочены лишать водительских прав, но они имеют право временно изъять удостоверение водителя.

Хранится удостоверение в территориальном сервисном центре МВД по месту жительства лиц, указанных в решении суда.

Как вернуть права после лишения

После решения суда нарушителю выдадут постановление, где будет указан срок на который у виновного забрали право на управление авто.

Водителей, которых лишили прав, интересует, возможно ли досрочно вернуть свои права. В Украине досрочное возвращение водительского удостоверения в 2022 году законодательно не предусмотрено. Поэтому, чтобы получить права обратно, придется ждать окончания определенного срока лишения.

По завершению срока, виновному нужно обратиться в территориальный сервисный центр МВД и иметь с собой документы:

заявление (заполняется в сервисном центре МВД);

паспорт;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством (для тех, кого лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения);

квитанция об уплате государственной услуги.

Также для возврата прав обязательно нужно: