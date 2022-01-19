Остаточні наміри чоловіка залишаються неясними, оскільки йому завадив довести справу до кінця справжній поліціянт.

Співробітника дилерського центру Acar у Джексонвіллі, штат Флорида, був заарештований за те, що він видавав себе за працівника поліції на службовому Chevrolet Camaro. Автомобіль перебував у ремонті на СТО, звідки сервісмен незаконно його “позичив”.

Жовтий Chevrolet Camaro належить сусідньому відділу поліції міста Грін Коув Спрінгс – це один з автомобілів під прикриттям, без видимих ознак службового авто, які зазвичай мають патрульні машини.

Поліція Джексонвілля помітила водія автомобіля, який зупинив іншу машину. Офіцер, не знаючи, що відбувається щось небезпечне, почав сповільнювати хід і тягнутися позаду Camaro, щоб допомогти з ситуацією. Але як тільки він це зробив, Chevrolet почав дуже швидко віддалятись. Поліцейському це видалось підозрілим, тож він перевірив номери автомобіля і встановив, що службовий спорткар використовується незаконно.

Наразі 42-річного працівника автосервісу, на ім’я Фернандо Торрес, звинувачують у незаконному використанні спецсигналів та видаванні себе за посадову особу – останнє є тяжким злочином.