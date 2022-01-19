Истинные намерения мужчины остаются неясными, поскольку ему помешал довести дело до конца настоящий полицейский.

Сотрудник дилерского центра Acar в Джексонвилле, штат Флорида, был арестован за то, что он выдавал себя за сотрудника полиции на служебном Chevrolet Camaro. Автомобиль находился в ремонте на СТО, откуда сервисмен незаконно его “одолжил”.

Желтый Chevrolet Camaro принадлежит соседнему отделу полиции города Грин Ков Спрингс – это один из автомобилей под прикрытием, без видимых признаков служебного авто, которые обычно у патрульных машин.

Полиция Джексонвилля заметила водителя автомобиля, который остановил другую машину. Офицер, не зная, что происходит что-то опасное, начал замедлять ход и катиться позади Camaro, чтобы помочь с ситуацией. Но как только он это сделал, Chevrolet начал очень быстро удаляться. Полицейскому это показалось подозрительным, поэтому он проверил номера автомобиля и установил, что служебный спорткар используется незаконно.

Сейчас 42-летнего работника автосервиса, по имени Фернандо Торрес, обвиняют в незаконном использовании спецсигналов и выдаче себя за должностное лицо – последнее является тяжким преступлением.