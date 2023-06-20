Можливо, мова йде про мережу АЗС Motto та підприємства, які постачають пальне до цієї мережі.

Правоохоронці Дніпропетровської області заблокували масштабне виробництво пального й канали його постачання на ринок. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

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«У злочинній схемі були задіяні керівники нафтопереробного заводу, автозаправних станцій, комерційних структур, через які «відмивали» гроші й збували фальсифікат», — йдеться у повідомлені.

Це повідомлення правоохоронців збігається у часі та географії з масштабними слідчими діями на об’єктах, пов’язаних із мережею АЗС Motto. Тоді у полі уваги правоохоронців опинились ряд АЗС Мотто, а також міні-НПЗ у Новомосковську, Павлограді, Кременчуці, Шрамківці, компанії-перевізники.

Правоохоронці у своєму повідомленні розповідають, що для виробництва пального організатори використовували потужності одного з нафтопереробних заводів Дніпропетровської області, які дозволяли отримувати до 500 тонн пального щомісяця.

На думку силовиків, сировину для пального викрадали з нафтопроводів і постачали її на нелегальний завод. Надалі, після переробки нафти, для збільшення октанового числа додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі й Україні.

З метою маскування своєї діяльності керівництво НПЗ укладало договори з підконтрольними комерційними структурами, яким відповідно до угод продавали компоненти палива, хоча фактично їх використовували для виготовлення фальсифікату.

Для того, аби приховати реальні прибутки, підозрювані вносили у фінансову звітність недостовірні дані.

«Фальсифіковане пальне збували за підробленими документами як якісне через мережу АЗС, використовуючи ланцюг підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції. Також реалізовували підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним. Отримані у злочинний спосіб гроші легалізували через фірми шляхом укладання з ними безтоварних операцій і розподіляли між усіма учасниками оборудки», — вважають в Нацполіції.

Підпільний нафтобізнес приносив його організаторам до 30 млн грн прибутку щомісяця, а маржа становила 20 грн з одного літра пального.

Правоохоронці провели обшуки на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у Рівному в місцях мешкання фігурантів, в автомобілях, які їм належать, в офісах підприємств, НПЗ та на автомобільній базі, а також у місцях збуту пального.

Під час обшуків було вилучено понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, авто фігурантів, а також 40 млн грн, 498 тис. євро і $1,4 млн. Загальна сума вилученого майна становить майже 200 млн грн.