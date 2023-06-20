Речь идет о сети АЗС Motto и предприятиях, которые поставляют топливо в эту сеть.

Правоохранители Днепропетровской области заблокировали масштабное производство горючего и каналы его поставок на рынок. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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"В преступной схеме были задействованы руководители нефтеперерабатывающего завода, автозаправочных станций, коммерческих структур, через которые "отмывали" деньги и сбывали фальсификат", - говорится в сообщении.

Это сообщение правоохранителей совпадает по времени и географии с масштабными следственными действиями на объектах, связанных с сетью АЗС Motto. Тогда в поле внимания стражей порядка оказались ряд АЗС Мотто, а также мини-НПЗ в Новомосковске, Павлограде, Кременчуге, Шрамковке, компании-перевозчики.

Правоохранители в своем сообщении рассказывают, что для производства горючего организаторы производства использовали мощности одного из нефтеперерабатывающих заводов области, позволявших получать до 500 тонн горючего ежемесячно.

По мнению силовиков, сырье для горючего похищали из нефтепроводов и снабжали его нелегальным заводом. В дальнейшем, после переработки нефти, для увеличения октанового числа добавляли в сырье растворители неизвестного происхождения, в том числе и запрещено использовать в производстве горючего в Европе и Украине.

В целях маскировки своей деятельности руководство НПЗ заключало договоры с подконтрольными коммерческими структурами, которым в соответствии с соглашениями продавали компоненты топлива, хотя фактически их использовали для изготовления фальсификата.

Для того чтобы скрыть реальные доходы, подозреваемые вносили в финансовую отчетность недостоверные данные.

«Фальсифицированное горючее сбывали по поддельным документам как качественное через сеть АЗС, используя цепь подконтрольных обществ как фиктивных поставщиков подакцизной продукции. Также реализовывались предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственным. Полученные преступным способом деньги легализовали через фирмы путем заключения с ними бестоварных операций и распределяли между всеми участниками сделки», — считают в Нацполиции.

Подпольный нефтебизнес приносил его организаторам до 30 млн грн ежемесячной прибыли, а маржа составляла 20 грн с одного литра горючего.

Правоохранители провели обыски на территории Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей и в Ровно в местах проживания фигурантов, в принадлежащих им автомобилях, в офисах предприятий, НПЗ и на автомобильной базе, а также в местах сбыта горючего .

В ходе обысков было изъято более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования на почти 95 млн грн, авто фигурантов, а также 40 млн грн, 498 тыс. евро и $1,4 млн. Общая сумма изъятого имущества составляет около 200 млн грн.