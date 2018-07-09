"Я не вбивця, але я маю право захищати те, що мені дорого".

Мешканці американського штату Техас славляться своєю любов’ю до вогнепальної зброї і вмінням захищати своє. Саме в такої жінки нерозважливий злодій вирішив вкрасти машину.

Інцидент стався близько 10 години вечора 4 липня – День Незалежності США, у місті Даллас, штат Техас, повідомляє BBC. На автозаправній станції, розташованій на перетині федеральної автостради №35 і Кемп-Уісдом-роуд, місцева жителька Мішель Букер-Хікс під час оплати за щойно залите у бак Subaru Tribeca пальне, помітила, що в машину на місце водія сідає невідомий чоловік. Вона одразу ж кинулась до нього, встигла сісти на переднє пасажирське місце від'їжджаючої машини і почала кричати на викрадача, вимагаючи, аби він зупинився.

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Чоловік вимоги нахабно ігнорував, і тоді Мішель дістала з бардачка пістолет і вистрілила водієві в обличчя. Поранений викрадач направив машину в сторону узбіччя і врізався в огорожу.



Фото: Subaru Tribeca після того, як жінка зупинила викрадача / CBS

Прибула на місце ДТП поліція відправила викрадача в лікарню – куля пройшла під його правим оком, лікарі оцінюють стан чоловіка як важкий, але стабільний.



Фото: Зловмисником виявився 36-річний Рікі Райт, раніше неодноразово судимий за різні злочини / Dallas Police Department

Відважній Мішель Букер-Хікс поліція не висунула жодних звинувачень, адже за місцевими законами вона нічого не порушила: жінка має лінцензію на зберігання вогнепальної зброї у машині і використала пістолет на законних підставах. “Я турбувалася нема про машину, а про своїх дітей. Я не вбивця, але я маю право захищати те, що мені дорого”, – заявила Мішель у інтерв’ю телеканалу Fox 4.

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