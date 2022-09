Технологія стане основою гібридних батарей ONE Gemini з подвійною внутрішньою хімією: вони з'являться в BMW.

Мічиганський стартап Our Next Energy (ONE) представив безанодний акумуляторний осередок ємністю 240 ампер-годин. Вона стане частиною гібридної батареї Gemini c подвійною внутрішньою хімією, яка дозволить наростити запас ходу, скажімо, BMW iX, майже до 1000 кілометрів. Перевага безанодних осередків - висока щільність зберігання енергії, що перевищує 1000 ват-годин на літр об'єму.

Влітку цього року американський стартап ONE та BMW підписали угоду, підсумком якої стане встановлення батареї Gemini у кросовер iX. Цей гібридний акумулятор із подвійною внутрішньою хімією використовує на 20 відсотків менше літію та на 60 графіту, проте може забезпечити дальність ходу до 966 кілометрів. Секрет ефективності простий: Gemini поєднує звичні літій-залізо-фосфатні осередки з безанодними, щільність зберігання енергії в яких дорівнює 1007 ват-годин на літр об'єму.

Якщо порівнювати з топовими літій-іонними акумуляторами, то вони можуть похвалитися 730 ват-годинами на літр об'єму, хоча у комірок Amprius з кремнієвими нанонітками на стороні анода цей показник дорівнює 1150 ват-годин. При цьому безанодні осередки дешевші (обіцяна вартість близько 50 доларів за кіловат-годину за нинішніх 128) і простіше у виробництві, оскільки для них потрібно вдвічі менше обладнання. Щоправда, і життєвий цикл у них менший, тож у «чистому» вигляді вони непридатні для використання в електромобілях.

Якщо ж поєднувати два види внутрішньої хімії в одній батареї, можна досягти дивовижних результатів. Звичайні LFP-комірки працюватимуть у коротких, щоденних поїздках; бензанодні виступлять свого роду «подовжувачем ходу» на довгих перегонах. Прогнозований термін служби комбінованої системи – понад 400 000 кілометрів.

Масове виробництво блоків Gemini розпочнеться у 2026 році. Їх обіцяють адаптувати до широкого переліку платформ — від легковиків до кросоверів та вантажівок.