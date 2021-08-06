Президент США Джо Байден впевнений, що електромобілі можуть зупинити подальшу зміну клімату на планеті, тому до 2030 року 50% автомобілів на ринку США повинні становити машини з електродвигунами

Як говориться в поширеній білим домом пояснювальній записці, президент підпише в цей день виконавчий указ з викладенням заходів, спрямованих на досягнення цієї мети. Зокрема, будуть розроблені нові стандарти ефективності використання палива, щоб "зменшити забруднення навколишнього середовища" і "перешкоджати подальшій зміні клімату на планеті".

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Інші заходи будуть спрямовані на сприяння інноваціям в автомобілебудівній промисловості, а також на створення нових високооплачуваних робочих місць. “Глобальний ринок переходить до електромобілів і використання їх потенціалу, щоб зберегти сім’ям гроші, зменшити забруднення навколишнього середовища і зробити чистіше повітря, яким ми дихаємо, – наголошується в записці білого дома. – Незважаючи на те, що США були першопрохідцями в розробці технології, сьогодні вони відстають в гонці за створення подібних автомобілів і акумуляторів для них. Сьогодні американський ринок електромобілів становить всього одну третину китайського ринку автомобілів з електродвигунами. Президент вважає, що для США настав час стати лідером в тому, що стосується виробництва електромобілів, інфраструктури та інновацій”.