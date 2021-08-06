Президент США Джо Байден уверен, что электромобили могут остановить дальнейшее изменение климата на планете, поэтому к 2030 году 50% автомобилей на рынке США должны составлять машины с электродвигателями

Как говорится в распространенной Белым домом пояснительной записке, президент подпишет в этот день исполнительный указ с изложением мер, направленных на достижение этой цели. В частности, будут разработаны новые стандарты эффективности использования топлива, чтобы "уменьшить загрязнение окружающей среды" и "препятствовать дальнейшему изменению климата на планете".

Читайте также: Украинец создал уникальный электробайк с запасом хода 320 км

Другие меры будут направлены на содействие инновациям в автомобилестроительной промышленности, а также на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест. “Глобальный рынок переходит на электромобили и использование их потенциала, чтобы сохранить семьям деньги, уменьшить загрязнение окружающей среды и сделать чище воздух, которым мы дышим, – отмечается в записке белого дома. – Несмотря на то, что США были первопроходцами в разработке технологии, сегодня они отстают в гонке за создание подобных автомобилей и аккумуляторов для них. Сегодня американский рынок электромобилей составляет всего одну треть китайского рынка автомобилей с электродвигателями. Президент считает, что для США настало время стать лидером в том, что касается производства электромобилей, инфраструктуры и инноваций”.