Президент Toyota потрапив в аварію на шаленому GR Yaris: відео

Акіо Тойода відомий своїм практичним підходом, коли мова йде про потужні автомобілі. Колишній президент і генеральний директор Toyota брав участь у численних перегонах під псевдонімом «Морізо». Нині очолює компанію, але й досі у свої 67 років бере активну участь у змаганнях.

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У грудні 2023 року він розбив ралійну версію хот-хетча, долаючи трасу Шімояма в Японії. Вона розташована у технічному центрі Toyota Shimoyama, який повністю запрацював у квітні 2024 року. Це дослідницько-конструкторський центр, який всередині виглядає як піт-лейн на Нюрбургрингу. І так, Тойода сидить за кермом, а другий пілот — дев’ятиразовий чемпіон Японії з ралі Норіхіко Кацута.

Нещодавно опубліковані кадри з борту показують, що сталося після того, як ралійний автомобіль наїхав на купу, в результаті чого GR Yaris перекинувся. Норіхіко Кацута першим звільнився з розбитої машини, перш ніж Тойода встиг вибратися з-під уламків. Повнопривідний продуктивний хетчбек «зловив дах». На щастя, обидва обійшлися без будь-яких травм і вижили, щоб розповісти історію під час урочистого відкриття науково-дослідного центру.

Toyota вирішила публічно показати сильно пошкоджений GR Yaris під час церемонії відкриття свого нового закладу. Ідея цього рішення полягає в тому, щоб продемонструвати, що компанія тестує автомобілі, поки вони не зламаються. Зазвичай пошкоджені автомобілі ремонтують і проходять додаткову перевірку. Для цього Toyota зробила виняток.

Тойода є ідейним покровителем поширення GR-автомобілів. Колишній керівник найбільшого у світі автовиробника наполягає на тому, що розробка двигунів внутрішнього згоряння повинна продовжуватися. Він стверджує, що частка електромобілів на ринку ніколи не перевищить 30 відсотків.