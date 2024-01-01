Президент Toyota попал в аварию на GR Yaris: видео

Акио Тойода известен своим практичным подходом, когда речь идет о мощных автомобилях. Бывший президент и генеральный директор Toyota участвовал в многочисленных гонках под псевдонимом "Моризо". Они и сейчас возглавляет компанию, но до сих пор в свои 67 лет активно участвует в соревнованиях.

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В декабре 2023 года он разбил раллийную версию хот-хэтча, преодолевая трассу Шимояма в Японии. Он расположен в техническом центре Toyota Shimoyama, который полностью заработал в апреле 2024 года. Это исследовательско-конструкторский центр, который внутри выглядит как пит-лейн на Нюрбургринге. И так, Тойода сидит за рулем, а второй пилот - девятикратный чемпион Японии по ралли Норихико Кацута.

Недавно опубликованные кадры с борта показывают, что произошло после того, как раллийный автомобиль наехал на кучу гравия, в результате чего GR Yaris перевернулся. Норихико Кацута первым освободился из разбитой машины, прежде чем Тойода успел выбраться из-под обломков. Полноприводный производительный хэтчбек "поймал крышу". К счастью, оба обошлись без каких-либо травм и выжили, чтобы рассказать историю во время торжественного открытия научно-исследовательского центра.

Toyota решила публично показать сильно поврежденный GR Yaris во время церемонии открытия своего нового заведения. Идея этого решения заключается в том, чтобы показать, что компания тестирует автомобили, пока они не сломаются. Обычно поврежденные автомобили ремонтируют и проходят дополнительную проверку. Для этого Toyota сделала исключение.

Тойода является идейным покровителем распространения GR-автомобилей. Бывший руководитель крупнейшего в мире автопроизводителя настаивает на том, что разработка двигателей внутреннего сгорания должна продолжаться. Он утверждает, что доля электромобилей на рынке никогда не превысит 30 процентов.