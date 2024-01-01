Toyota делает ставку на новые многотопливные двигатели

В отличие от других автопроизводителей, план Toyota по углеродной нейтральности предусматривает не только производство полностью электрических автомобилей, но и гибридов и водородных технологий. Как заявляет Toyota, развитие в сфере водородных технологий позволило создать новую линейку теплоэффективных двигателей, работающих от различных видов топлива.

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Как передает Carscoops, новые двигатели будут созданы, ведь Toyota ищет способ сохранения ДВС. К тому же недавно Toyota вместе с Mazda и Subaru объявила об инвестициях в разработку новых ДВС. Одной из проблем, с которой столкнулась компания во время проекта водородного гоночного авто GR Corolla – термоэффективность.

Водород сгорает быстрее бензина, поэтому инженеры Toyota искали путь, как найти баланс термической эффективности для серийных моделей. "Разработка водородных двигателей действительно способствовала нашему более глубокому пониманию тепловой эффективности двигателя. Это был триггер, который привнес эту технологию", – сказал в интервью Auto News Хироки Накадзима, главный технический директор Toyota.

Инженеры компании создадут 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом и его атмосферную версию, а также 2,0-литровый агрегат с турбонаддувом. Несмотря на то, что они поддерживают водородное топливо, Toyota планирует совместить их с гибридными установками.

Автопроизводитель заявляет, что новые двигатели будут меньше на 10-20% по сравнению с существующими агрегатами, а также будут иметь более короткий ход поршня, из-за чего будут выдавать меньший крутящий момент. Однако, в гибридном варианте электромотор должен компенсировать эту потерю.

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Технические характеристики агрегатов не раскрываются. Вероятно они разработаны по стандартам Евро-7 и начнут производиться, когда нормы начнут действовать.