Toyota робить ставку на нові багатопаливні двигуни

На відміну від інших автовиробників, план Toyota щодо вуглецевої нейтральності передбачає не лише виробництво повністю електричних автомобілів, а й гібридів та водневих технологій. Як заявляє Toyota, розвиток в сфері водневих технологій дозволив створити нову лінійку теплоефективних двигунів, що працюватимуть від різноманітних видів палива.

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Як передає Carscoops, нові двигуни будуть створені, адже Toyota шукає спосіб збереження ДВЗ. До того ж нещодавно Toyota разом з Mazda й Subaru оголосила про інвестиції в розробку нових ДВЗ. Однією з проблем, з якою зіткнулась компанія під час проєкту водневого гоночного авто GR Corolla – термоефективність.

Водень згорає швидше за бензин, тому інженери Toyota шукали шлях, як знайти баланс термічної ефективності для серійних моделей. «Розробка водневих двигунів дійсно сприяла нашому глибшому розумінню теплової ефективності двигуна. Це був тригер, який привніс цю технологію», – сказав в інтерв’ю Auto News Хірокі Накадзіма, головний технічній директор Toyota.

Інженери компанії створять 1,5-літровий двигун з турбонаддувом та його атмосферну версію, а також 2,0-літровий агрегат з турбонаддувом. Попри те, що вони підтримують водневе паливо, Toyota планує поєднати їх з гібридними установками.

Автовиробник заявляє, що нові двигуни будуть менші на 10-20 % порівняно з існуючими агрегатами, а також матимуть коротший хід поршня, через що видаватимуть менший крутний момент. Проте, в гібридному варіанті електромотор має компенсувати цю втрату.

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Технічні характеристики агрегатів не розкриваються. Ймовірно вони розроблені за стандартами Євро-7 і почнуть вироблятись, коли норми почнуть діяти.