У Миколаєві знайшли вкрадений 10 років назад Toyota Land Cruiser

До сервісного центру МВС Миколаєва звернувся містянин щодо отримання послуги з перереєстрації на нового власника цієї Toyota. Під час перевірок адміністратор з’ясував, що автівку з 2014 року дуже наполегливо розшукувала Національна поліція.

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Надання послуги скасовано, поліція прибула на виклик для з’ясування усіх обставин справи. Принаймні, покупець убезпечив себе від халепи, звернувшись для оформлення до сервісних центрів МВС.

Нагадуємо алгоритм дій з перереєстрації транспортного засобу в сервісних центрах МВС.

Перереєструвати транспортний засіб на іншу особу можливо у будь-якому зручному сервісному центрі МВС. Перед відвідуванням необхідно отримати талон для отримання послуги. Він доступний онлайн – на офіційному вебсайті в розділі Е-запис, а також у терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Перелік документів залишається незмінним. До сервісного центру МВС необхідно подати:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або тимчасова посвідка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Вартість перереєстрації транспортних засобів близько 1186 грн: адміністративна послуга – 350 грн, бланк свідоцтва – 486 грн та номерний знак – 350 грн.