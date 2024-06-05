В Николаеве нашли украденный 10 лет назад Toyota Land Cruiser

В сервисный центр МВД Николаева обратился горожанин о получении услуги по перерегистрации на нового владельца этой Toyota. Во время проверок администратор выяснил, что машину с 2014 года очень настойчиво разыскивала Национальная полиция.

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Предоставление услуги отменено, полиция прибыла на вызов для выяснения всех обстоятельств дела. По крайней мере, покупатель обезопасил себя от неприятности, обратившись для оформления в сервисные центры МВД.

Напоминаем алгоритм действий по перерегистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД.

Перерегистрировать транспортное средство на другое лицо возможно в любом удобном сервисном центре МВД. Перед посещением необходимо получить талон для получения услуги. Он доступен онлайн – на официальном веб-сайте в разделе Е-запись, а также в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.

Перечень документов остается неизменным. В сервисный центр МВД необходимо подать:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или временный вид на жительство;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другое лицо (при необходимости).

Стоимость перерегистрации транспортных средств около 1186 грн: административная услуга – 350 грн, бланк свидетельства – 486 грн и номерной знак – 350 грн.