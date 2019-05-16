Паніка на ринку нафтопродуктів, яка була пов’язана з неякісною російською нафтою, що призвела до зупинки декількох нафтопереробних заводів, вже вщухла. Оператори ринку підтверджують нормалізацію поставок.

В Україні не буде дефіциту дизельного палива”, – заявляє власник підприємства "ПрикарпатЗахідтранс" Микола Воробей. За його словами, основний замовник підприємства - компанія "Протон" - отримала дозвіл на прокачування палива.

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"Також є білоруський нафтопереробний завод, Мозирський, який після вимушеної зупинки нарощує потужності виробництва і палива там досить", – підкреслив Воробей.

За словами білоруського інвестора, підприємство планує диверсифікацію поставок дизельного палива для України.

"Ми дивимося, щоб додатково завантажувати цей обсяг білоруським ресурсом, Мозирським - завод підключений до цієї труби ... йде залізницею, тому використовуючи наші можливості вже і логістичні переваги в зв'язку з тим, що ми є власниками цієї труби, ми будемо додатково довантажувати ці обсяги. Це десь близько 30%, ми можемо додати саме і в першу чергу для українського ринку ", – повідомив Воробей.

Також він пообіцяв інвестувати і в модернізацію існуючих потужностей для підвищення екологічної безпеки підприємства.

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"Бізнес бізнесом, але найважливіше - це люди, природа, екологія. І ми будемо, як акціонери, максимально приділяти цьому увагу. Тому що загроза існує на будь-якому об'єкті. Це все ж нафтопродукт, це легкозаймисті рідини. І за цим треба дивитися, починаючи від охорони, технологічної безпеки, дотримання всіх режимів ", - підкреслив Воробей.

Зараз акціонери вивчають всю матеріальну базу для прийняття подальших рішень по модернізації підприємства і поліпшення умов для близько 500 працівників.

Як повідомлялося, 19 квітня концерн "Белнефтехим" заявив про різке погіршення якості російської нафти сорту Urals, яка надходить транзитом через нафтопровід "Дружба", що загрожує ушкодженнями для обладнання білоруських нафтопереробних заводів.

На Мозирський НПЗ прибувала російська нафта з високим вмістом хлорорганики, яка має підвищену корозійну активність. Устаткування було пошкоджено. 23 квітня Білорусія припинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії.

Польща також призупинила на невизначений час прийом російської нафти по нафтопроводу "Дружба" з Білорусії через підвищеного вмісту в ній хлорорганічних сполук.

25 квітня Білорусія частково відновила експорт світлих нафтопродуктів в Україну і Польщу.

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