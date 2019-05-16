Паника на рынке нефтепродуктов, которая была связана с некачественной российской нефтью приведшей к остановке нескольких нефтеперерабатывающих заводов уже утихла. Операторы рынка подтверждают нормализацию поставок.

В Украине не произойдет дефицита дизельного топлива, заявляет владелец предприятия "ПрикарпатЗападтранс" Николай Воробей. По его словам, основной заказчик предприятия – компания "Протон" – получила разрешение на прокачку топлива.

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"Также есть белорусский нефтеперерабатывающий завод, Мозырский, который после вынужденной остановки наращивает мощности, производства и топлива там достаточно", – подчеркнул Воробей.

По словам белорусского инвестора, предприятие планирует диверсификацию поставок дизельного топлива для Украины.

"Мы смотрим, чтобы дополнительно загружать этот объем белорусским ресурсом, Мозырским – завод подключен к этой трубе ... идет по железной дороге, так используя наши возможности уже и логистические преимущества в связи с тем, что мы являемся владельцами этой трубы, мы будем дополнительно подгружать эти объемы. Это где-то около 30%, мы можем добавить именно и в первую очередь для украинского рынка", – сообщил Воробей.

Также он пообещал инвестировать и в модернизацию существующих мощностей для повышения экологической безопасности предприятия.

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"Бизнес бизнесом, но самое важное – это люди, природа, экология. И мы будем, как акционеры, максимально уделять этому внимание. Потому что угроза она везде и всегда существует на любом: новый, старый ... любой объект. Это все же нефтепродукт, это легковоспламеняющиеся жидкости. И за этим надо смотреть, начиная от охраны, технологической безопасности, соблюдения всех режимов", – подчеркнул Воробей.

Сейчас акционеры изучают всю материальную базу для принятия дальнейших решений по модернизации предприятия и улучшение условий для около 500 работников.

Как сообщалось, 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти сорта Urals, которая поступает транзитом через нефтепровод "Дружба", что грозит повреждениями для оборудования белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

На Мозырский НПЗ прибывала российская нефть с высоким содержанием хлорорганики, которая имеет повышенную коррозионную активность. Оборудование было повреждено. 23 апреля Белоруссия прекратила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Польша также приостановила на неопределенное время прием российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из Белоруссии из-за повышенного содержания в ней хлорорганических соединений.

25 апреля Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу.

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