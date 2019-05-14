Председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала о льготах для тех, кто не имеет возможности растаможить "евробляхи".

Продолжать период растаможки не будут, но, вероятно, введут льготы для тех людей, которые не имеют возможности растаможить авто на иностранной регистрации.

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"Начали вчера думать вечером в комитете, как помочь именно тем, кто не имеет реальных возможностей ни взять кредит, ни одолжить эти средства, но для семьи крайне необходим этот автомобиль", – заявила госпожа Южанина.

По ее словам, сейчас ведутся консультации с экспертной средой и Министерством социальной политики.

"Это должен быть подзаконный акт, разработанный ГФС, согласованный Министерством финансов и Министерством социальной политики", – пояснила Южанина.

Что касается предложений нескольких народных депутатов продлить период растаможки таких авто без применения штрафных санкций, то Южанина считает это нецелесообразным.

"Дальнейшее продление периода растаможки и отсрочка применения штрафных санкций ничего не даст", – пояснила она.

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