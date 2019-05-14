Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна розповіла про пільги для тих, хто не має можливості розмитнити "євробляхи".

Продовжувати період розмитнення не будуть, але, ймовірно, запровадять пільги для тих людей, які не мають можливості розмитнити авто на іноземній реєстрації.

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"Почали вчора думати ввечері в комітеті, як нам допомогти саме тим, хто не має реальних можливостей ні взяти кредит, ні позичити ці кошти, але для сім’ї вкрай необхідний цей автомобіль", – заявила пані Южаніна.

За її словами, зараз ведуться консультації з експертним середовищем і Міністерством соціальної політики.

"Це має бути підзаконний акт, розроблений ДФС, погоджений Міністерством фінансів і Міністерством соціальної політики", – пояснила Южаніна.

Щодо пропозицій кількох народних депутатів продовжити період розмитнення таких авто без застосування штрафних санкцій, то Южаніна вважає це недоцільним.

"Подальше продовження періоду розмитнення і відтермінування застосування штрафних санкцій нічого не дасть", – пояснила вона.

Також цікаво: митний комітет рекомендував продовжити термін пільгового розмитнення.