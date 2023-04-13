OICA підсумувала обсяг світового авторинку за результатами 2022 року.

За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2022 році глобальні продажі нових автотранспортних засобів становили трохи більше 81,6 млн. од. Такий показник на 1,4% менший за результат попереднього року.

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Найбільшу кількість в цьому обсязі склали легкові авто – близько 57,5 млн. од. (+2% відносно 2021р.). Реалізація комерційних автотранспортних засобів зменшилась на 8%, до 24,1 млн. од.

Найбільшим у світі національним авторинком вкотре став Китай. У минулому році в КНР було реалізовано 26,9 млн. одиниць автотранспорту, що на 2% більше, ніж роком раніше.

На другому місці – США з показником майже у 14,2 млн. од. (-7,6%). Третій результат за Індією – 4,7 млн. од. (+26%). На четвертій позиції Японія – 4,2 млн. од. (-5,6%). Замикає ТОП-5 Німеччина – понад 2,9 млн. од. автотранспорту, майже як у 2021 році.