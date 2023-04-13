OICA подытожила объем мирового авторынка по результатам 2022 года.

По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в 2022 году глобальные продажи новых автотранспортных средств составили немногим более 81,6 млн. ед. Такой показатель на 1,4% меньше результата предыдущего года.

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Наибольшее количество в этом объеме составили легковые автомобили – около 57,5 млн. ед. (+2% по отношению к 2021г.). Реализация коммерческих автотранспортных средств уменьшилась на 8% до 24,1 млн. ед.

Крупнейшим в мире национальным авторынком стал Китай. В прошлом году в КНР было реализовано 26,9 млн единиц автотранспорта, что на 2% больше, чем годом ранее.

На втором месте – США с показателем почти в 14,2 млн. ед. (-7,6%). Третий результат по Индии – 4,7 млн. ед. (+26%). На четвертой позиции Япония – 4,2 млн. ед. (-5,6%). Замыкает ТОП-5 Германия – более 2,9 млн. ед. автотранспорта почти как в 2021 году.