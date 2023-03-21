За первые два месяца года рынок ЕС достиг почти 1,6 миллиона новых зарегистрированных автомобилей, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В ЕС продолжает расти спрос на новые автомобили, особенно на электрические. Так, февральские регистрации новых легковых автомобилей в ЕС увеличились на 11,5%, до 802 763 ед., сообщает АСЕА.

Большинство рынков стран Евросоюза продемонстрировали значительный рост, в том числе четыре крупнейших, среди которых лучшую динамику показали Испания и Италия (+19,2% и +17,4% соответственно).

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В феврале лучшая динамика в сегменте электромобилей (BEV), регистрации которых увеличились на 39,7% до 97 300 авто. Таким образом, их доля на рынке новых легковушек увеличилась до 12,1% против 9,7% в феврале 2022 года.

За исключением Чехии (-3,2%) и Словакии (-28,2%), все рынки в регионе способствовали этому росту с двузначным и трехзначным процентным приростом, включая три самых больших: Германия (+14,7%), Франция (+ 45,7%) и Нидерланды (+88,9%).

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Также февраль был удачным месяцем для гибридов (HEV) – продажи выросли на 22,3% до 204 883 единиц. Этот рост в значительной степени был обеспечен существенным ростом на четырех ключевых рынках региона: Испании (+31,8%), Франции (+24,6%), Германии (+24,2%) и Италии (+23,9%). В результате доля рынка HEV достигла 25,5% по сравнению с 23,3% в феврале 2022 года.

В то же время регистрация гибридных транспортных средств, подключаемых к электросети (PHEV), уменьшилась на 7,4% до 57 569 проданных авто. Это падение произошло в основном из-за значительного снижения продаж в Германии (-44,8%), где в 2022 году было прекращено предоставление субсидий на PHEV.

Регистрации новых бензиновых автомобилей увеличились на 11,1%, а их доля рынка составила 36,9%, что соответствует доле, зафиксированной в прошлом году. Способствовали этому росту Испания (+19,0%), Италия (+16,3%), Германия (+8,9%) и Франция (+7,7%).

В то же время, рынок дизельных автомобилей в ЕС продолжил падать (-8,4%), несмотря на рост на некоторых рынках Центральной Европы, таких как Польша (+18,9%) и Чехия (+12,4%), а также в Италии (+2,2%).