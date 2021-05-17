Світовий авторинок в квітні збільшився на 77,6% до 7 млн 010 тис. легкових і легких комерційних автомобілів.

За підсумками чотирьох місяців 2021 року реалізація автомобілів у світі склала 27 млн 928 тис. одиниць (+ 32,4%), свідчать дані консалтингової компанії LMC Automotive.

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Світовим лідером з продажу автомобілів минулого місяця залишається Китай з показником 2 млн 114 тис. машин, на 8,4% вище за показник річної давності.

В Америці було реалізовано 1 млн 535 тис. автомобілів - у 2,1 раза більше, ніж роком раніше.

Автомобільні ринки країн Західної Європи у квітні збільшилися в 3,7 раза до 1 млн 082 тис. машин. Продажі автомобілів в країнах Східної Європи склали 367,5 тис. одиниць (зростання у 2,9 раза).

У Південній Америці місцеві офіційні дилери продали 194 тис. автомобілів, що в 3,5 раза більше в порівнянні з результатом річної давності. Серед найбільших світових авторинків варто також згадати Японію (345,1 тис. шт., + 29,4%), Канаду (157,9 тис. шт., зростання в 3,3 раза) і Корею (157,7 тис. шт., -4,2%).