Продажі нових автомобілів у світі ростуть незважаючи на стагнацію китайського та американського авто ринків.

Липневі продажі автомобілів у світі склали 7 500 000 одиниць, що на 1,9% перевищує торішні показники. За сім місяців поточного року глобальна реалізація автомобілів досягла позначки в 55 803 000 штук (+ 3,3%).

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Лідерство на світовому авторинку утримує Китай, де за звітний період дилери змогли продати 1 886 000 авто (-3,1%).

Друге місце в списку найбільших ринків дісталося США (1 369 000 шт., -3%).ТОП-3 закриває західноєвропейський авторинок (1 340 000 од., + 8,8%).

Ринок Східної Європи досяг показників в 359 400 реалізованих автомобілів (+ 5%). Ринок Південної Америки збільшився на 6,6% (272 800 шт.).