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Продажі китайських електромобілів у квітні зросли

Українці у квітні стали частіше купувати авто з Китаю. Цікаво, що продажі вживаних китайських електричок зменшились, а нових - навпаки, зросли.
Українці у квітні стали частіше купувати авто з Китаю - Auto24
Євген Гудущан
logo12 травня, 11:01
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Впродовж минулого місяця українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 8% більше, у порівнянні з квітнем 2024 року.

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З цієї кількості: нових – 1033 од. (+22%); вживаних – 223 од. (-30%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілями – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  • BYD Song Plus - 179 од.;
  • Volkswagen ID.Unyx - 153 од.;
  • Audi Q4 e-tron - 75 од.;
  • Zeekr 001 - 63 од.;
  • Zeekr 7X - 43 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  • Zeekr 001 - 39 од.;
  • MG ZS - 19 од.;
  • Zeekr 7X - 17 од.;
  • Polestar 2 - 11 од.;
  • Buick Envision - 10 од.
#Новини #Вживані авто #Електромобіль #Автобізнес