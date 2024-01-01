Продажі китайських електромобілів у квітні зросли

Впродовж минулого місяця українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 8% більше, у порівнянні з квітнем 2024 року.

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З цієї кількості: нових – 1033 од. (+22%); вживаних – 223 од. (-30%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілями – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 179 од.;

Volkswagen ID.Unyx - 153 од.;

Audi Q4 e-tron - 75 од.;

Zeekr 001 - 63 од.;

Zeekr 7X - 43 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: