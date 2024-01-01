Продажі китайських електромобілів у квітні зросли

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Впродовж минулого місяця українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 8% більше, у порівнянні з квітнем 2024 року.
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З цієї кількості: нових – 1033 од. (+22%); вживаних – 223 од. (-30%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілями – 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus - 179 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 153 од.;
- Audi Q4 e-tron - 75 од.;
- Zeekr 001 - 63 од.;
- Zeekr 7X - 43 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 - 39 од.;
- MG ZS - 19 од.;
- Zeekr 7X - 17 од.;
- Polestar 2 - 11 од.;
- Buick Envision - 10 од.