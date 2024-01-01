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Продажи китайских электромобилей в апреле выросли

Украинцы в апреле стали чаще покупать авто из Китая. Интересно что продажи подержанных китайских электричек уменьшились, а новых наоборот – выросли.
Украинцы в апреле стали чаще покупать авто из Китая - Auto24
Евгений Гудущан
logo12 мая, 11:01
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1256 легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 8% больше, по сравнению с апрелем 2024 года.

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Из этого количества: новых – 1033 ед. (+22%); подержанных – 223 ед. (-30%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  • BYD Song Plus - 179 ед.;
  • Volkswagen ID.Unyx - 153 ед.;
  • Audi Q4 e-tron - 75 ед.;
  • Zeekr 001 - 63 ед.;
  • Zeekr 7X - 43 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  • Zeekr 001 - 39 ед.;
  • MG ZS - 19 ед.;
  • Zeekr 7X - 17 ед.;
  • Polestar 2 - 11 ед.;
  • Buick Envision - 10 ед.
#Б/у автомобили #Электромобиль #Новости #Aвтобизнес