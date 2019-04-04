Наразі це найбільше в історії компанії падіння продажів.

Американська компанія Tesla заявила про різке падіння продажів своїх автомобілів. За перші три місяці 2019 року продажі скоротилися на 31% в порівнянні з попереднім кварталом, повідомило CNN.

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З початку року компанія продала 63 тисячі автомобілів. Поки це найбільше в історії компанії падіння продажів.

Незважаючи на це, Tesla сподівається до кінця року вийти на запланований рівень продажів авто.