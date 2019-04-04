Сейчас это самое большое в истории компании падение продаж.

Американская компания Tesla заявила о резком падении продаж своих автомобилей. За первые три месяца 2019 года продажи сократились на 31% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщило CNN.

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С начала года компания продала 63 тысячи автомобилей. Пока это самое больше в истории компании падение продаж.

Несмотря на это, Tesla надеется до конца года выйти на запланированный уровень продаж авто.