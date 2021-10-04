За третій квартал поточного року компанія збільшила рівень продажу електромобілів на 72%

У третьому кварталі 2021 року Tesla поставила рекордних 241 300 електромобілів, сказано в заяві американського автовиробника. Проти аналогічного періоду минулого року (139 593) рівень продажу зріс на 72%.

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Як зазначає Bloomberg, такі результати дозволять компанії Ілона Маска домогтися поставленої мети на 2021 рік – збільшити поставки більш ніж на 50% в порівнянні з торішнім показником (500 000 авто). За дев'ять місяців цього року Tesla вже передала клієнтам 627 000 електромобілів.

Дослідницька компанія FactSet прогнозувала, що компанія поставить 227 000 електромобілів, а опитані Bloomberg експерти вважали, що показник складе 223 677.

Tesla поставила рекорд, незважаючи на глобальну нестачу мікросхем, яка вплинула на виробництво всієї автомобільної промисловості. Аналітики, опитані FactSet, очікують, що прибуток Tesla за третій квартал складе близько $1,1 млрд при доході в більш ніж $13 млрд.